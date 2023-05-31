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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللعبة الحلقة 15 .. ظهور أكرم حسني وابتزاز شيكو

اللعبة
اللعبة

اذيعت الحلقة ال 15 من مسلسل اللعبة 4 من بطولة شيكو وهشام ماجد ، والتي حملت العديد من الاحداث الكوميديا . 

حيث ظهر في الحلقة ال 15 من مسلسل اللعبة الفنان اكرم حسني كضيف شرف ، من خلال شخصية شقيق وسيم الصريطي ، الذي كان يقيم في الخارج لسنوات طويلة . 

واتضح ان وسيم قام بالكذب علي شقيقه “ أكرم حسني ” وادعي ان عائلة زوجته تتقلد مناصب علمية هامة ، فيما مازو وشيماء بابتزاز وسيم حتي لا يقوموا بفضحه إمام شقيقه . 

ويحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip  بعد طرحة بأربع حلقات .

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها في هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.

اللعبة اكرم حسني الفنانة رانيا يوسف الفنان اكرم حسني شيكو وهشام ماجد مسلسل اللعبة 3 مسلسل اللعبة 4 منصة شاهد vip

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