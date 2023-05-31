أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط تاجري مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة السرقة والمخدرات، والتي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقات، تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما "توك توك" بدائرة البساتين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المشار إليها، وبحوزتهما 2 هاتف محمول مجهولي المصدر.

وأقرا بأن الهاتفين حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية" 3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة.

أمكن ضبطهم وبحوزتهم الهواتف المستولى عليها وأقروا بعلمهم بكونهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

وفي منطقة التبين، تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما "توك توك " قيادة الأول "مجهولة المصدر" بدائرة القسم، وتبين عدم حملهما تراخيص، وأقرا بسرقة الدراجة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة باستخدام المركبة المضبوطة، وأقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما سيارة أجرة بدائرة الشروق، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام وهاتف محمول، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بها والهاتف للاتصال بعملائهما.