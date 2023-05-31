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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من الشباب القبطي بنيوچيرسي

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اثنين من الأباء الكهنة بالولايات المتحدة الأمريكية، هما الأب القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد ابانوب والقديس الأنبا أنطونيوس، بايون، بنيوچيرسي، والأب القس أبرآم مكرم نجيب كاهن كنيسة القديسين البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس، واشنطن، نيو چيرسي وبصحبة كل من منهما مجموعة من الشباب من أبناء الكنيستين اللتين يخدمان فيها، والذين يقومون بجولة سياحية أثرية ودينية بمصر حاليًا 

ورحب قداسة البابا تواضروس بهم واستفسر منهم عن الأماكن التي زاروها، ومدى تمتعهم بها وبوجودهم في مصر بشكل عام، كما ألقى عليهم كلمة مناسبة وأجاب على أسئلتهم، وأعطاهم فكرة عن خدمة الكنيسة داخل مصر وانتشارها في دول العالم.

وفي الختام قدم لهم هدايا تذكارية والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.

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