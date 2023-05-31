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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

غرفة الصناعات تفتتح معرض بروباك مينا ومكونات التصنيع الغذائي

صدى البلد

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في افتتاح فعاليات معرض بروباك مينا وأفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي والذي افتتحه وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة عالمية من عارضين وزوار ومتحدثين من خبراء مجال مكونات التصنيع الغذائي.

وشارك في افتتاح المعرض المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والنائب شحاتة أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمهندس نديم الياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف والدكتور خالد الصوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة إلي جانب عددا من مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية وممثلي المؤسسات المعنية ورجال الصناعة والمستثمرين.

كما شارك رئيس مجلس إدارة الغرفة بالجلسة النقاشية التي تم تنظيمها علي هامش معرض بروباك وبحضور ممثل منظمة التغليف العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" ورئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف بمناسبة البدء في إنشاء مركز وطني مصري للتغليف لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وعلي راسها قطاع الصناعات الغذائية حيث سيعمل المركز علي زيادة الوعي بالأهمية الاقتصادية والتصديرية للتغليف وتقديم الاستشارات الفنية للشركات وتحديث الممارسات الحالية في صناعة التعبئة والتغليف في مصر.

وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، أن معرض "بروباك مينا وأفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي" والذي يعد الاصدار الجديد لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائي في عامه العاشر أحد أهم المنصات للصناعات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث شارك فيه أكثر من ٣٠٠ شركة عارضة من 33 دولة أبرزها مصر والصين والهند وتركيا ومن المتوقع أن يزوره ٩٠٠٠ من الخبراء والعاملين بجميع مراحل تصنيع الأغذية والمشروبات.

كما شاركت الاستاذة رنا جمالي نائب رئيس مجلس الادارة وعضو هيئة المكتب في الجلسة الخاصة بالاستدامة بعنوان: « إدارة مصنع مستدام » وتحدثت جمالي عن أهمية نشر الوعي لدي المنتجين بتحقيق مفهوم الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الجودة ورفع تنافسية المنتجات بالأسواق المحلية والتصديرية

كما أشارت لأهمية دخول المصانع الغذائية إلي منظومة الاقتصاد الدوار من خلال اعادة التدوير لمدخلات الإنتاج من التعبئة وغيرها وإعادة استخدامها مرة أخرى، بالإضافة إلى تحقيق السلامة البيئية للتأكد من أن جميع العمليات التصنيعية تتم على أعلى مستوى للحفاظ على البيئة وأهمية أن تتوافق المصانع مع اجندة وزارة البيئة 2030 حفاظاً على البيئة وحقوق الأجيال القادمة من توفير المناخ الملائم.

 فيما شارك محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة في جلسة تحت عنوان "رحلة تحول ثقافة سلامة الغذاء في مصر" بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقام المدير التنفيذي للغرفة بتقديم عرض عن "مكونات التصنيع الغذائي والفرص الاستثمارية"، واستعرض التعاون المشترك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاور الدعم الفني التي تقدمها الغرفة في رفع وعي المصانع والشركات وأهمية التوافق مع متطلبات إنتاج الغذاء الآمن والصحي.
 

اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية أشرف الجزايرلي افتتاح المعرض الاقتصاد الدوار التصنيع الغذائي

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