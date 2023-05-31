جوتيريش يدعو لإزالة آفة العنصرية وضمان الإدماج الكامل للمنحدرين من أصل أفريقي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتخليص مجتمعاتنا من آفة العنصرية، وضمان الإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكامل للمنحدرين من أصل أفريقي كمواطنين متساوين دون تمييز .

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش ، عبر الفيديو إلى الدورة الثانية للمنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 30 مايو وحتى 2 يونيو، حسبما أورد الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة .

وقال جوتيريش ، إن إنشاء هذا المنتدى من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدى إلى بلورة التزام المجتمع الدولي ، بالإسراع على طول الطريق نحو المساواة الكاملة والعدالة للمنحدرين من أصل أفريقي في كل مكان .

وأضاف: "لقد أثرى الشتات الأفريقي المجتمعات في كل ركن من أركان العالم وساهم بشكل كبير في كل مجال من مجالات المساعي الإنسانية. نحتفل بذلك هنا اليوم " .

وأشار جوتيريش، إلى أنه "ومع ذلك، فإننا ندرك أيضا بشكل مؤلم أن المنحدرين من أصل أفريقي يواصلون مواجهة العنصرية المتأصلة والتمييز المنهجي. لا يزال الظل الطويل لقرون من الاستعباد والاستغلال الاستعماري يفسد حاضرنا".

وأكد الأمين العام أن "الوقت قد حان للتعرف على الأخطاء القديمة وإصلاحها. يجب أن نتصرف بإلحاح أكبر لتخليص مجتمعاتنا من آفة العنصرية، وضمان الإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكامل للمنحدرين من أصل أفريقي كمواطنين متساوين دون تمييز".

وقال إن هذا هو هدف خطة العمل الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن التصدي للعنصرية وتعزيز الكرامة للجميع.

وقدم جوتيريش الشكر للمشاركين في الدورة الثانية للمنتدى الذي اجتمعوا لتبادل الأفكار والاستراتيجيات للمساعدة في دفع العالم إلى الأمام، وقال: "معا، دعونا أخيرا نحقق مستقبلا من الكرامة والفرص والحقوق للجميع".

