درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت ، عن طقس الـثلاثة أيام المقبلة: إننا سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اليوم من درجتين لـ5 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، وسنشهد أيضاً ارتفاعات ملحوظة وشديدة في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، وسوف تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية".



وطالبت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ومتابعة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية للنشرات الجوية لمعرفة أماكن الرمال المثارة.



وأشارت إلى أننا سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، أما السواحل الشمالية سوف تكون أقل درجات حرارة وسوف تكون أجوائها ربيعية مائلة للحرارة.

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