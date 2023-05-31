عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت ، عن طقس الـثلاثة أيام المقبلة: إننا سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اليوم  من درجتين لـ5 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، وسنشهد أيضاً ارتفاعات ملحوظة وشديدة في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، وسوف تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية".


وطالبت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ومتابعة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية للنشرات الجوية لمعرفة أماكن الرمال المثارة.


وأشارت إلى أننا سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، أما السواحل الشمالية سوف تكون أقل درجات حرارة وسوف تكون أجوائها ربيعية مائلة للحرارة.

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

عمرو هاشم ربيع يقترح تقديم المجلس الأعلى للتعليم مشروعات قوانين للبرلمان

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

استعدوا|عاصفة ترابية قادمة خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

أصول الدين بالزقازيق تحصل على اعتماد ضمان جودة التعليم لـ 5 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ