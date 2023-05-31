محافظ الجيزة يتابع حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضارى بالمنيب

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية لسوق السمك الحضارى بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة تابع خلالها حركة البيع والشراء بالسوق والذى أٌفتتح مؤخراً كنافذة حضارية لتجارة الأسماك بمحافظة الجيزة .



وخلال الجولة استمع المحافظ لأراء الباعة والجمهور من المستهلكين للوقوف على حجم الاستفادة التى حققتها أعمال التطوير، مؤكداً على الباعة بضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالعرض والبيع للحفاظ على المظهر الحضارى ولتسهيل أعمال البيع والشراء بمختلف الباكيات.



وللحفاظ على مستوى نظافة السوق طوال اليوم شدد المحافظ على الدفع بورديات نظافة إضافية لرفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكمها للإستعداد الدائم لإستقبال المترددين على السوق.



وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير الجارية بسوق ربيع الجيزى والذى من المقرر أن يضم مركز خدمة للسيارات ومطبعة ورق بعد إزالة السوق القديم لتحسين الصورة البصرية ومواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها كافة قطاعات المحافظة.



ووجه راشد رئيس حى جنوب الجيزة ورئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بوضع مخطط شامل لتطوير موقع سوق السمك القديم وتجهيزه كسوق حضارى لخدمة أهالى المنطقة ولإستيعاب الباعة والأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة.



رافق المحافظ اللواء ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة و عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

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