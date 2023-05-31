عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تعقد المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة

تنظم الأمانة العامة بالجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة أعمال "المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل، اليوم الأربعاء.

وذلك عبر المنصة الرقمية، تنفيذاً لتوصيات الدورة 26 للجنة الطفولة العربية برئاسة مملكة البحرين.

ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.
 

وصرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل والذي خصص بعنوان "استثمار تنموي فاعل ومستدام يضمن حقوق الطّفل العربي، يهدف لتسليط الضوء على اهمية أجنده التنمية للطفل 2030، لما تمثِّله خطّة التنمية المستدامة من فرصة لمعالجة التحديات الإنمائيّة الرئيسيّة في عالمنا العربي بهدف تعزيز حقوق جميع الأطفال المتمثلة (بتغيّر المناخ، والرقمنة والاتصالات الجماهيريّة ، والكوارث الطبيعيّة، وانعدام الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الاقتصاديّة والاجتماعيّة).

 

 وأضافت أن المخرجات الصادرة عن المؤتمر ستساهم في وضع خريطة طريق يمكن الاستناد إليها في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بالأطفال في اطار أهداف التنمية المستدامة.

الأمين العام المساعد التنمية المستدامة الجامعة العربية الشؤون الاجتماعية المنظمات الإقليمية والدولية المنظمات الإقليمية هيفاء أبو غزالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

تقديم محمود سعدl ظهور جديد لوالدة مني زكي مع ابنتها.. صور

مطوية إرشادية وفيلم كرتون.. استعدادات الزراعة لمكافحة دودة الحشد بمحصول الذرة

عمرو هاشم ربيع يقترح تقديم المجلس الأعلى للتعليم مشروعات قوانين للبرلمان

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ