الجامعة العربية تعقد المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل

تنظم الأمانة العامة بالجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة أعمال "المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل، اليوم الأربعاء.

وذلك عبر المنصة الرقمية، تنفيذاً لتوصيات الدورة 26 للجنة الطفولة العربية برئاسة مملكة البحرين.

ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.



وصرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل والذي خصص بعنوان "استثمار تنموي فاعل ومستدام يضمن حقوق الطّفل العربي، يهدف لتسليط الضوء على اهمية أجنده التنمية للطفل 2030، لما تمثِّله خطّة التنمية المستدامة من فرصة لمعالجة التحديات الإنمائيّة الرئيسيّة في عالمنا العربي بهدف تعزيز حقوق جميع الأطفال المتمثلة (بتغيّر المناخ، والرقمنة والاتصالات الجماهيريّة ، والكوارث الطبيعيّة، وانعدام الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الاقتصاديّة والاجتماعيّة).

وأضافت أن المخرجات الصادرة عن المؤتمر ستساهم في وضع خريطة طريق يمكن الاستناد إليها في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بالأطفال في اطار أهداف التنمية المستدامة.