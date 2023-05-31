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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

طلاب تربية حلوان يتأهلون للتصفيات النهائية ببرنامج التبادل الافتراضي "هايفر"

صدى البلد

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، طلاب كلية التربية لتأهلهم للمشاركة في التصفيات النهائية  للمنافسة الدولية للمشروعات الطلابية لبرنامج التبادل الافتراضي هايفر.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فيما يخص الأنشطة الطلابية ، لما له من دور فى إتاحة فرص التبادل الثقافي والعلمي للطلاب والذي سيسهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبه، أشاد الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية ، بتميز الطلاب على المستوى الدولى وتفوقهم على العديد من الجامعات المنافسة، مما يؤكد على الطاقات الكامنة لدى طلابنا، مضيفاً أن المنافسة تمت مع عدد من الجامعات المصرية، والعربية والأجنبية .

وأضاف أن المسابقة شهدت تأهل أفضل ٤ مشاريع مختارة من جميع المشاريع الطلابية المقدمة من الجامعات المختلفة، حيث تأهل للمرحلة النهائية مشروع من مشروعات طلاب كلية التربية جامعة حلوان مشترك مع جامعة فلوريدا الأمريكية بعنوان" مستقبل التعلم الرقمي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية".

بدورها، أكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية والقائم على تنسيق مشاركة جامعة حلوان أن المشروعات التى تتنافس مع طلاب جامعة حلوان فى المرحلة الأخيرة هي من الجامعات التالية:جامعة النجاح الفلسطينية بالشراكة مع جامعة بنسلفينيا، و جامعة النجاح الفلسطينية مع جامعة ممفيس، و جامعة المنصورة المصرية مع جامعة كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تعقد الجولة النهائية للمنافسة في ٧ يونيو المقبل بحضور مدير معهد التعليم الدولي وهو المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من المسؤولين بالمعهد وعدد من ممثلي السفارة الأمريكية بمصر.

ويحتوي برنامج التبادل الإفتراضي هايفر على محاضرات افتراضية تبادلية لتعزيز الأنشطة التدريسية وتطوير مشروعات مشتركة بين الطلاب من الجامعات العربية والجامعات الامريكية بتمويل كامل من الحكومة الأمريكية.
 

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