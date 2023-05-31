رئيس حزب الإصلاح والنهضة: يجب ربط التعليم ومخرجاته بسوق العمل

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة؛ إن التعليم في مصر يحتاج لضبط وتوجيه، ومشروع قانون يتضمن مجموعة من نقاط القوة ونرى فيها الشمولية، مضيفا أن الموافقة تتم بمشروع القانون لتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر ويظهر ذلك في تنوع وتشعب الاختصاصات.

وأضاف عبد العزيز، خلال جلسة الحوار الوطني، أن موضوع التدريب مهم جدا وهو لا يقل خطورة في جميع الأحوال عن عملية التعليم نفسه ، مشيرا إلى أمر آخر يتعلق بمحورية ربط التعليم ومخرجاته المتعلقة بسوق العمل والتعليم الفني ، له أهمية اقتصادية واجتماعيه لكن يريد الحزب رؤية واضحة كي ندرك سنذهب إلى أين وكم الوقت الذي سنستغرقه.