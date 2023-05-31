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رئيس التحرير
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خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن تفاصيل انهاء حياه نجل رئيس مخابرات القذافى حيث في عملية قتل غامضة عثر على نجل عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد العقيد الليبي معمر القذافي، جثة هامدة .
وأكدت تقارير صحفية  مقتل محمد السنوسي في سبها، كما أضافت أن جثة السنوسي وجدت مصابة في أماكن متفرقة.
فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن الجريمة سببها شجار عائلي بين السنوسي وابن عمه أفضت إلى طعنه عدة طعنات.
وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022 ، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.
ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد السنوسي، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

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