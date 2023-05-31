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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الاستغفار وذكر الله أثناء مشاهدة التليفزيون؟

صدى البلد

كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، وكان يقول أحب الأعمال الى الله سبحة الحديث قالوا يا رسول الله وما سبحة الحديث قال القوم يتحدثون والرجل يسبح.

هل يجوز الاستغفار والذكر والصلاة على النبي أثناء مشاهدة التلفزيون؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على قناة الافتاء على اليوتيوب.

هل يجوز الاستغفار وذكر الله أثناء مشاهدة التلفزيون؟

وأجاب وسام، قائلًا: يجوز ولا مانع، فللإنسان أن يذكر الله فى اى وقت، فالله تعالى يقول فى كتابه الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا }، فذكر الله يجوز على كل حالات الإنسان، ولكن أعلى الثواب والأجر عندما يكون الإنسان منشغلًا بالذكر فقط.

وتابع: الأصل أن الانسان يدقق في ذكر الله، وألا ينشغل بما سواه حتي يكون هناك حضور للقلب، وعلى الإنسان أن يتأدب مع الله، فالإنسان ثقيل عليه أن ينشغل عن بشر يتحدث معه"، والتسبيح أمام التلفزيون جائز، ولكن يجب التأدب مع الله.

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هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء؟

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التسبيح شأنه عظيم وفضله كبير ومن معانيه التمجيد والتعظيم والتقديس لله- سبحانه وتعالى-، ويكفي في فضله قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "من قال: سبحان والله وبحمده في يوم مائة مرة؛ حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر".

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز التسبيح أثناء مشاهدتي للتلفزيون حتى لو كنت لا أشاهد برنامجا دينيا؟»، أنه يصح التسبيح حال مشاهدتكِ للتلفاز لأن هذا يسمى سُبحة الحديث فمن أحب الأعمال الى الله سُبحة الحديث، متابعا: قالوا يا رسول الله ((ما سُبحة الحديث؛ قال القوم يتكلمون وأحدكم يسبح)).

وتابع : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان جالسًا فى المجلس مع أصحابه ويتحدث معهم فإذا ما تكلم الصحابة بدأ النبي (صلى الله عليه وسلم) هو فى ذكر الله والاستغفار فقالوا كنا نعد للنبي فى المجلس الواحد استغفارًا كثيرًا، فذكر الله أثناء مشاهدة التلفاز جائز ولا شيء به.

هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء هل يجوز الاستغفار وذكر الله أثناء مشاهدة التلفزيون

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