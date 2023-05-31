هل يجب على المرأة لبس الطرحة أثناء قراءة القرآن؟ شاهد رد الإفتاء

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال فيديو مسجل له منشور على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: «هل يجب على المرأة أن تضع الحجاب على رأسها أثناء تلاوة القرآن الكريم في البيت؟».

ورد ممدوح، قائلًا إن المرأة إذا كانت وحدها أو كانت أمام محارمها أو أمام من يجوز لهم أن تظهر بشعرها فإنه لا يجب عليها إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر رأسها.

وأوضح أن الشرع الشريف لم يشترط على المرأة إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر شعرها، ولكن بعض النساء يحرصن إذا أردن أن يقرأن القرآن على الالتزام بالملابس الشرعية التامة كنوع من أنواع إظهار التعظيم لكلام الله وهذا معنى حسن.

وأضاف أن ستر المرأة لشعرها حال قراءتها للقرآن الكريم ليس بواجب، ولكنه من باب تعظيم شعائر الله لقوله { ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وشعرها مكشوف؟

سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورد ممدوح، قائلًا: “يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم دون تغطية شعرها، فهذة مثل باقي العبادات الأخرى التى يشترط فيها غطاء الجسد كله مثل الصلاة”.

هل يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس للمرأة باعتباره أنه ليس من شروطها.

وأضاف علي جمعة، في رده على سؤال “هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء رأس؟”، أنه يجوز قراءة القرآن على كل حال إلا أن يكون المرء جنبا.

واستشهد المفتي السابق علي جمعة، بما كان يفعله النبي، حيث كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون على جنابة .

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم لا يشترط لها تغطية الشعر مثل الصلاة، ولكن يمكن القول إنها من آداب قراءة القرآن ولكن ليس واجبًا.

وأضاف الشيخ أحمد وسام، في إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة القرآن دون غطاء الرأس؟»، أن قراءة القرآن والصلاة كلاهما عبادات ولكن لا يشترط لقراءة القرآن تغطية الشعر مثلما يشترط للصلاة، فالصلاة يشترط لها ستر البدن بأكمله.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أنه يجوز قراءة القرآن دون أن تغطي المرأة رأسها، فهذا من آداب التلاوة وليس من الواجب.