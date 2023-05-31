عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب على المرأة لبس الطرحة أثناء قراءة القرآن؟ شاهد رد الإفتاء

صدى البلد

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال فيديو مسجل له منشور على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: «هل يجب على المرأة أن تضع الحجاب على رأسها أثناء تلاوة القرآن الكريم في البيت؟».

ورد ممدوح، قائلًا إن المرأة إذا كانت وحدها أو كانت أمام محارمها أو أمام من يجوز لهم أن تظهر بشعرها فإنه لا يجب عليها إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر رأسها.

وأوضح أن الشرع الشريف لم يشترط على المرأة إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر شعرها، ولكن بعض النساء يحرصن إذا أردن أن يقرأن القرآن على الالتزام بالملابس الشرعية التامة كنوع من أنواع إظهار التعظيم لكلام الله وهذا معنى حسن.

وأضاف أن ستر المرأة لشعرها حال قراءتها للقرآن الكريم ليس بواجب، ولكنه من باب تعظيم شعائر الله لقوله { ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

هل يجوز الحج بتأشيرة زيارة للسعودية ؟.. على جمعة: يجوز بشرط

الإفتاء: تجوز الصلاة بالفانلة الحمالات بسبب الحر بشرط

كيفية العمرة لمريض سلس البول والتصرف الشرعي عند الطواف

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت غير موعدها؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وشعرها مكشوف؟

سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورد ممدوح، قائلًا: “يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم دون تغطية شعرها، فهذة مثل باقي العبادات الأخرى التى يشترط فيها غطاء الجسد كله مثل الصلاة”.

هل يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس للمرأة باعتباره أنه ليس من شروطها.

وأضاف علي جمعة، في رده على سؤال “هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء رأس؟”، أنه يجوز قراءة القرآن على كل حال إلا أن يكون المرء جنبا.

واستشهد المفتي السابق علي جمعة، بما كان يفعله النبي، حيث كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون على جنابة .

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم لا يشترط لها تغطية الشعر مثل الصلاة، ولكن يمكن القول إنها من آداب قراءة القرآن ولكن ليس واجبًا.

وأضاف الشيخ أحمد وسام، في إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة القرآن دون غطاء الرأس؟»، أن قراءة القرآن والصلاة كلاهما عبادات ولكن لا يشترط لقراءة القرآن تغطية الشعر مثلما يشترط للصلاة، فالصلاة يشترط لها ستر البدن بأكمله.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أنه يجوز قراءة القرآن دون أن تغطي المرأة رأسها، فهذا من آداب التلاوة وليس من الواجب.

هل يشترط غطاء الرأس عند قراءة القرآن هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وشعرها مكشوف هل يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

علاقة عاطفية وسبائك.. براءة لوشا من تهمة خطف صغير

رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على مجهوداتها المبذولة لرفع المعاناة عن شعبنا

عضو بالشيوخ: الوطني للتعليم يعكس الاهتمام الرئاسي بالاستثمار في رأس المال البشري

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

فيديو

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ