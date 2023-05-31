بعد الانقسام حول أوكرانيا .. دعوة عاجلة من ماكرون إلى الناتو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغرب اليوم الأربعاء إلى تقديم ضمانات أمنية "ملموسة وذات مصداقية" لأوكرانيا في حلف الناتو، في الوقت الذي تكافح فيه الغزو الروسي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، شدد ماكرون على أن أوكرانيا "تحمي أوروبا اليوم"، مؤكدًا أنه من مصلحة الغرب أن "تحصل كييف على ضمانات أمنية ذات مصداقية معنا في إطار متعدد الأطراف".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اختلفوا حول الوعود التي يجب تقديمها لـ أوكرانيا خلال قمة يوليو في فيلنيوس.

وقالت “بوليتيكو”، “ينقسم أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” حاليًا حول كيفية الاستجابة لتطلعات أوكرانيا في فيلنيوس”.

وأشارت إلي أن “دول أوروبا الشرقية تؤيد السماح لـ أوكرانيا بمعرفة أنها تتجه نحو الانضمام إلى التحالف.. ولكن نظراءهم في أوروبا الغربية يعتقدون أن المناقشات الجادة حول العضوية يجب أن تتم بعد نهاية الحرب في أوكرانيا”.

وأوضحت “بوليتيكو” أن “الأفكار المطروحة للاستجابة لتطلعات أوكرانيا تراوحت من اعتماد إعلان بشأن أوكرانيا في القمة إلى إنشاء مجلس جديد لأوكرانيا والناتو”.