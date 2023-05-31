عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط لـ أشتيه: تعزيز التحركات العربية لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 31 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة، السيد محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة يقوم بها سيادته لجمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول سُبل متابعة مخرجات قمة جدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبخاصة على الصعيد الدبلوماسي، بما في ذلك تعزيز الجهد العربي لنيل المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين. 

وأوضح المتحدث، أن أبو الغيط استعرض خلال اللقاء المشاورات الأخيرة التي قامت بها الأمانة العامة للجامعة على هذا الصعيد، ورؤيتها لإمكانيات التحرك دبلوماسياً في المرحلة القادمة لتعزيز المركز الدولي للدولة الفلسطينية، وحشد الدعم بين الدول الصديقة على مستوى العالم من أجل زيادة مساحة الاعتراف بها.

ولفت إلى أن أبو الغيط، شدد على أهمية متابعة الأفكار والمبادرات المطروحة من أجل تعزيز مبادرة السلام العربية، واستعرض مع رئيس وزراء فلسطين التحركات المُستقبلية في هذا الإطار، لا سيما بالتعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي. 

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على ضرورة العمل، دبلوماسياً وعلى مستوى الرأي العام العالمي، على فضح المواقف المُتشددة والممارسات المنفلتة للحكومة الإسرائيلية وكشف الطبيعة اليمينية المتطرفة لهذه الحكومة والأيديولوجية الخطيرة التي يتبناها بعض أعضائها، والتي تُناقض الأسس المتعارف عليها عالمياً لتحقيق التسوية المنشودة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتمهد السبيل نحو المزيد من المواجهات والقمع والتوسع الاستيطاني والضم، فضلاً عن السعي لتهويد القدس والسيطرة على الأماكن المقدسة في المدينة عبر تغيير الميزان الديموغرافي، وتكثيف الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للحرم القدسي الشريف. 

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية الدول العربية القضية الفلسطينية المملكة العربية السعودية جامعة الدول العربية رئيس وزراء دولة فلسطين رئيس وزراء فلسطين مبادرة السلام العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوما جديدة بهذه الأماكن.. إزاي تشتري؟

ترشيحاتنا

الحكومة: تشكيل مجموعة عمل وطنية لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير اليونسكو

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

ممثل التنسيقية يطالب بإقرار المجلس الأعلى للتعليم لـ الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

بضربة واحدة.. الجيش الروسي يكبد أوكرانيا خسائر فادحة

الحكومة : التعاقد مع شركة تشيكية لتنفيذ عَمرة لـ280 جرار سكة حديد

أستاذ تمويل: الاستثمار المحلي كلمة السر وقاطرة التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

تعرف اللغة القبطية؟ إشادة سائح بـ حلاق في الجيزة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ