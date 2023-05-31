نجمات يتنافسن على لقب صوت مصر .. وشيرين ترد | فيديو

نقلا عن فضائية العربية، فإن ‏لقب صوت مصر أحدث صراعا في الوسط الفني مؤخرا بعد أن أيدت الفنانة شيرين عبد الوهاب استحقاقها للقب.

وتابع التقرير الذي نشرته فضائية العربية، أن جمهور المطربة أنغام كان له رأي آخر مخالف للفنانة شيرين وأكدوا أن نجمتهم هي الأحق باللقب، ولكن ابنة الفنانة أصالة نصري دخلت على خط الجدل وقالت ان والدتها هي صوت مصر.

مصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد

وأضاف التقرير أن الناقد الفني طارق الشناوي رد ليؤكد أن الراحلة شادية هي صوت مصر من ‫نصف‬ قرن، لكن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت وأنهت جدل تصريحها الأول وقالت كلنا أصوات مصر وأصوات العرب فكل واحد منا يحمل اسم بلده على كتفه في أي مكان ومصر اكبر من أن يكون لها صوت واحد.