موعد ومكان حفل زفاف نجل الفنان داوود حسين

كشف الفنان الكويتى داود حسين، عن موعد ومكان حفل زفاف نجله .

نشر "داوود" بطاقة دعوة الحفل على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكتب:" نتشرف بدعوتكم لحضور حفل زفاف ولدنا على داود حسين على كريمة السيد حسن الأمين يوم الخميس 1يونيو 2023 الساعة الثامنة مساء في صالة الشيخة سبيكة دعيج السلمان الصباح.

وكان الفنان داوود حسين، قد أكد خلال حواره ببرنامج “هنيدي شو” المذاع عبر فضائية “المحور”: “تعلمت اللهجة المصرية علشان بحبكوا”.

وتابع: «أنا أحب الملعب الهندي.. ووأنا صغير دايما بتابع هندي.. وبقعد ثلاث أو أربع مرات فى الأسبوع أتفرج عليهم.. وأما تكلمنا عن فيلم عندليب الدقي حبيت الموضوع علشان فيه هندي».

ومن جانبه، قال الشاعر أيمن بهجت قمر: “هقول سر محدش يعرفه.. أغنية أنتي اللي طلبتي تطلقي هي من تلحيني.. ولكن استعنت باسم ملحن صديق علشان ميكتبوش أني بلحن”.