عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان حفل زفاف نجل الفنان داوود حسين

صدى البلد

كشف الفنان الكويتى داود حسين،  عن موعد ومكان حفل زفاف نجله .

نشر "داوود" بطاقة دعوة الحفل على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكتب:"  نتشرف بدعوتكم لحضور حفل زفاف ولدنا على داود حسين على كريمة السيد حسن الأمين يوم الخميس 1يونيو 2023 الساعة الثامنة مساء في صالة الشيخة سبيكة دعيج السلمان الصباح.

وكان الفنان داوود حسين، قد أكد خلال حواره ببرنامج “هنيدي شو” المذاع عبر فضائية “المحور”: “تعلمت اللهجة المصرية علشان بحبكوا”.

وتابع: «أنا أحب الملعب الهندي.. ووأنا صغير دايما بتابع هندي.. وبقعد ثلاث أو أربع مرات فى الأسبوع أتفرج عليهم.. وأما تكلمنا عن فيلم عندليب الدقي حبيت الموضوع علشان فيه هندي».

ومن جانبه، قال الشاعر أيمن بهجت قمر: “هقول سر محدش يعرفه.. أغنية أنتي اللي طلبتي تطلقي هي من تلحيني.. ولكن استعنت باسم ملحن صديق علشان ميكتبوش أني بلحن”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

موضوعات متعلقة

التصوير قريبا.. مؤلف ولاد رزق يبدأ كتابة الجزء الثالث

جوائز رمضان.. جعفر العمدة يحصد أفضل مسلسل

دينا الشربيني: حبيبي الجديد من خارج الوسط وده ميعاد فرحي

نشرة الفن.. أدهم نابلسي يعلق على اتهام إنجي خوري.. وعمر كمال يكشف سبب عدم زواجه من ندى الكامل

تامر هجرس: لو مراتك بتتعاكس اعرف إنك مع واحدة جميلة| فيديو

آيتن عامر بديلة درة.. غدا أول عروض "حتى لا يطير الدكان"

بدلة حمراء.. أحمد داش يثير الجدل بإطلالته في حفل تكريم نجوم رمضان

الدنيا غابة.. حورية فرغلي لـ نزار الفارس: ليه مكنتش صريح معايا؟

ترشيحاتنا

"آفاق الاقتصاد الإفريقي": مصر الأكثر جذبا للاستثمار قصير الأجل خلال 2021

في اليوم العالمي لمكافحة تعاطي التَّبغ.. الأزهر: الإقلاع عن التدخين يعد مجاهدة

رضا حجازي يكشف ملامح التعليم خلال الـ 20 سنة القادمة

التعليم: النسبة الأكبر من المتقدمين لـ وظيفة 30 ألف معلم شباب

هولندا تتعاون مع مصر لـ تطوير المحليات والخدمات البلدية وتدريب الكوادر

التعليم: عملية اختيار الـ 30 ألف معلم أجريت بشفافية وبدون واسطة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ