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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

مجلس جامعة الأزهر يشكر القائمين على إنجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ الشكر لكل من أسهم في إنجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية للقرآن الكريم التي عقدت للفرقة الرابعة بكليات الجامعة.

الاختبارات الشفهية الإلكترونية للقرآن

وأبدى الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، سعادته بما شاهده من تعاون بين أعضاء هيئة التدريس، وحرصهم على خروج التجربة بأفضل صورة تضمن حقوق كل الطلاب، معربًا عن تقديره لتعاون قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتكامل قطاعات الأزهر في الأعمال التي تضمن حسن سير العملية التعليمية في المراحل الدِّراسية كافة.

وقال إنه سيتم تعميم التجربة على طلاب الدراسات العليا، وفي لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس.

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سعيدة كامل مديرا لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر

انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تمكين الشباب في جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والعمل على إعداد وتجهيز صف ثان من القيادات الإدارية وفقًا لرؤية مصر 2030م، وطبقا لتوجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة؛ أصدر محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، قرارًا بتكليف سعيدة كامل محمد أحمد، باحثة أولى بشئون التعليم بالجامعة، بتسيير أعمال مدير كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

تدرجت المديرة الجديدة لكلية الدراسات العليا في التعليم الأزهري، وحصلت على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر شعبة الشريعة الإسلامية عام 1999م، 
والتحقت بالعمل في جامعة الأزهر في عام2001م، باحث شئون تعليم، بدأت مشوار الدراسات العليا وحصلت على دبلوم إدارة الأعمال في كلية التجارة، وواصلت مشوارها العلمي وحصلت على ماجستير مهني في إدارة الأعمال بكلية التجارة، كما حصلت على دورات تدريبية في التنمية البشرية، والتحول الرقمي، وجودة التعليم، ولها إسهامات كبيرة في الخدمات المجتمعية.

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