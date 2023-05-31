لليوم الثالث.. قوات حفظ السلام التابعة للناتو تحرس مباني البلدية في كوسفو

قامت قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بحراسة البلديات في شمال كوسوفو المنقسمة عرقيا لليوم الثالث ،اليوم الأربعاء ، حيث دفعت الاضطرابات الأخيرة في كوسفو الحلف إلى إرسال قوات إضافية إلى المنطقة وانتقد حلف شمال الأطلسي والغرب كوسوفو لعدم القيام بما يكفي لمنع العنف.

وبعد الاشتباكات التي وقعت يوم الاثنين الماضي في بلدة زفيكان الشمالية والتي أصيب خلالها 30 جنديًا من حلف شمال الأطلسي و 52 محتجًا من أصل صربي ، قال حلف الناتو إنه سيرسل 700 جندي إضافي إلى كوسوفو لتعزيز مهمته التي يبلغ قوامها 4000 جندي ولم يتضح متى سيصل الجنود، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

واشتدت الاضطرابات الإقليمية في أعقاب انتخابات أبريل الماضي التي قاطعها الصرب ، مما أدى إلى تضييق نسبة المشاركة إلى 3.5٪ وترك الفوز في أربعة مناصب بلدية كوسوفو ذات الأغلبية الصربية لمرشحين من أصل ألباني.

وتم تنصيب رؤساء البلديات الألبان من كوسوفو الأسبوع الماضي ، وهو قرار أثار توبيخ الولايات المتحدة وحلفائها لبريشتينا يوم الجمعة الماضي لإذكاء الخلاف مع صربيا المجاورة.

وأفادت وسائل إعلام كوسوفو اليوم، بأن متظاهرين خارج مبنى بلدية في زفيكان ، الذين انفصلوا عن القوات البولندية لحلف شمال الأطلسي بحاجز من الأسلاك الشائكة ، حطموا نوافذ سيارة شرطة وسيارتين تابعتين لوسائل الإعلام الألبانية الكوسوفية.

وكان المتظاهرون قد أتلفوا سيارتين في اليوم السابق أيضًا ، لكن الاحتجاجات ظلت سلمية إلى حد كبير يوم الأربعاء.

كما وقف جنود الناتو في حراسة خارج قاعة بلدية في ليبوسافيتش في شمال كوسوفو ، حيث ظل رئيس البلدية من أصل ألباني مختبئًا بعد دخوله وسط مظاهرات صربية يوم الاثنين. لا يمكن الوصول إليه على الفور للتعليق.

وانتقدت كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفاؤها كوسوفو لتصعيدها التوترات مع صربيا ، قائلة إن تنصيب رؤساء البلديات بالقوة في المناطق العرقية الصربية يقوض الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الثنائية المضطربة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستعاقب كوسوفو على تأجيج التوتر واستبعدتها من التدريبات العسكرية الجارية بقيادة الولايات المتحدة في أوروبا.

وألقى رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي اليوم الأربعاء باللوم على بليجراد لوقوفها وراء الاحتجاجات في الشمال من أجل زعزعة استقرار كوسوفو.

ووضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جيشه في حالة تأهب قتالي كاملة وأمر الوحدات بالاقتراب من الحدود.

ولم يقبل الصرب ذوو الأغلبية في شمال كوسوفو أبدًا إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في عام 2008 ، ويعتبرون بلغراد عاصمتهم بعد أكثر من عقدين من انتفاضة ألبان كوسوفو ضد الحكم الصربي القمعي.

ويشكل الألبان العرقيون أكثر من 90٪ من السكان في كوسوفو ككل ، لكن الصرب الشماليين طالبوا منذ فترة طويلة بتنفيذ اتفاق عام 2013 بوساطة الاتحاد الأوروبي لإنشاء اتحاد للبلديات المستقلة في منطقتهم.

ويذكر أنه تم نشر قوات حفظ السلام في كوسوفو في عام 1999 بعد أن أدى قصف الناتو إلى طرد الشرطة والجيش الصربيين من إقليمها السابق.