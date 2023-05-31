منها أمراض الجهاز العصبي.. أسباب ضيق التنفس المستمر| فيديو

الربو يسبب ضيق التنفس نتيجة إنتاج مخاط إضافي في المسالك الهوائية، وهو أحد أسباب ضيق التنفس المستمر، جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "العربية".

أسباب ضيق التنفس المستمر



ووفقاً للتقرير، فإن السمنة من أسباب ضيق التنفس المستمر ، حيث أنها تقلل من عملية التوسع الطبيعي للممرات الهوائية في الرئتين، مؤكداً أن متلازمة الإنسداد الرئوي المزمن يسبب أيضاً ضيق التنفس، حيث أن عرقلة دخول الهواء إلى الرئتين بشكل سليم.

هل النشاط البدني يسبب ضيق التنفس ؟



وأفاد التقرير، بأن أمراض العضلات والجهاز العصبي مثل ضمور العضلات، من الأسباب الرئيسية لضيق التنفس المستمر، لافتاً إلى أن ممارسة النشاط البدني يحفز التنفس.