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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس زراعة الشيوخ: تطوير منظومة التعليم يسرع من خطوات التنمية بالبلاد

الجلسة الثانية
الجلسة الثانية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، الذى يتم مناقشته اليوم بجلسات الحوار الوطنى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة هامة  لإصلاح منظومة التعليم في مصر، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات التنمية.

وقال الجبلى، في تصريحات له اليوم، أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تساعد في بناء وتنمية الدول والمجتمعات، وبالتالي فكرة إنشاء مجلس وطنى أعلى للتعليم والتدريب، يمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أهمية مشاركة مختلف الجهات ومؤسسات الدولة في تطوير منظومة التعليم، وألا تكون جهة واحدة أو شخص واحد فقط هو المسئول عن تلك المهمة الوطنية الكبيرة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ربط قضية التعليم بالتدريب هو أمر هام من أجل توفير فرص العمل في النهاية وتحقيق التنمية بالبلاد، مشيرا إلى أهمية التأهيل الجيد وربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق داخليا وخارجيا.

وتابع الجبلى، مؤكدا أن مشروع القانون له أهمية كبيرة أيضا في توحيد سياسات التعليم والتدريب في كافة مراحل التعليم الجامعى وقبل الجامعى والتعليم الفني والخاص والحكومى وتحقيق التكامل بينهم، بالإضافة إلى العمل على النهوض بالبحث العلمى.

وأشار المهندس عبد السلام الجبلى، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي، بمشروع القانون، وعرضه على جلسات الحوار الوطنى، يؤكد حرص الرئيس على تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع التطور التكنولوجى وما يشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة خلال الفترة الحالية وكذلك في المستقبل.

وأكد الجبلى، أهمية مشروع القانون في ربط التعليم بباقى القطاعات والمجالات الزراعية والصناعية والتجارية، لتحقيق التنمية و التكامل بين تلك المجالات في النهاية، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة سيكون نتيجة للنجاح في تطوير التعليم، كما أن كلما تم الإسراع في تطوير التعليم سنسرع في خطوات التنمية بالبلاد.

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