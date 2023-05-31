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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ماشي بالعربية وقاعد فوق بابها| ضبط سائق نصف نقل يهدّد حياة المواطنين بالقاهرة

صدى البلد

ضبط رجال أمن القاهرة قائد سيارة "نصف نقل" يقود السيارة جالسًا أعلى الباب الأمامى، وبصحبته آخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة .

ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامى وآخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة ، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

 

 

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية ، أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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