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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي: تداعيات جائحة كورونا سرّعت وتيرة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية

المؤتمر الثالث عشر
المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقنيات الرقمية الحديثة بوتيرتها المتسارعة أصبحت واقعا في الحياة اليومية، وبات لها أثر واضح وملموس في جميع المجالات، ما يجعل التحول الرقمي في التعليم ضرورة حتمية ووجودية في مختلف مراحل التعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته اليوم في المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط ، إلى أن تداعيات جائحة كورونا سرعت من وتيرة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، كما أنه أصبح من الضروري العمل على إكساب الأطفال والشباب الكثير من المعارف والمهارات الرقمية والحياتية اللازمة، لمواكبة المتغيرات المستقبلية سريعة التطور.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي غيرت جميعها من شكل ومواصفات وظائف المستقبل.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التحول الرقمي في التعليم ليس عملية تقنية فقط، ولكن يجب أن يكون عنصرا أساسيا في تيسير تحقيق التحولات المرجوة وكفايات تعليم المستقبل، حيث تمكن الرقمنة في التعليم من تطبيق مبادئ تفريد التعلم والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي وتطويع الاستخدام التطبيقي للمعارف الجديدة وخلق أنماط بنائية للمشاركة عن طريق تقبل التعليقات من الزملاء والمشاركة في مجموعات عمل، وإنتاج معارف وحلول مشتركة، كما يجب دمج التكنولوجيا في برنامج التعليم ولا تقدم التكنولوجيا منفصلة.

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