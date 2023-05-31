اللون الأحمر يسيطر على مؤشرات أسواق المال العربية .. والبورصة تفقد مليار جنيه

رأس المال السوقي للبورصة المصرية يخسر مليار جنيه



أغلقت بورصة فلسطين منخفضة 0.14%



البورصة السعودية تغلق منخفضة عند 11014 نقطة



انخفاض المؤشر العام لبورصة الكويت



شهدت أسواق المال العربية تراجعا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 31-5-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، فلسطين، السعودية، قطر، والكويت على انخفاض.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تراجع





سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى 1.137 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.5 مليار جنيه.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض نسبته 0.22% ليبلغ مستوى 17495.77 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.43% مسجلاً 3249.99 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.49% لينهي التعاملات عند مستوى 4875.07 نقطة.



البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.14%، ما يعادل 0.91 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 648.86 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 147,814 سهمًا، بقيمة إجمالية 261,939 دولارًا، نفّذت من خلال87 صفقة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11014.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 341 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: جرير، وجدوى ريت السعودية، والأسماك، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الدوائية، وساب، وبوبا العربية، والدريس، والماوساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.02 % و 4.76 %.



فيما كانت أسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، وجرير، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، والراجحي، ولوبريف، والأهلي، والإنماء والأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 335.24 نقطة ليقفل عند مستوى 21278.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 55.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1170 ألف سهم.

بورصة قطر تغلق منخفضة

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 183.92 نقطة، أي بنسبة 1.78 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 154.81 نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم تداول 510 ملايين و122 ألفًا و138 سهمًا، بقيمة مليارين و6 ملايين و520 ألفًا و249.957 ريالًا نتيجة تنفيذ 25766 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 20ر43 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6796 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 63ر0%.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر222 مليون سهم عبر 10429 صفقة نقدية بقيمة 6ر88 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 43ر16 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5440 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0% من خلال تداول 8ر71 مليون سهم عبر 17ر14 صفقة نقدية بقيمة 17ر14 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر65 نقطة ليبلغ مستوى 65ر7494 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 87ر0% من خلال تداول 15ر151 مليون سهم عبر 7491 صفقة بقيمة 4ر74 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 55ر9 نقاط ليبلغ مستوى 79ر5365 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0% من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 2248 صفقة نقدية بقيمة 2ر13 مليون دينار كويتي.