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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والوداد المغربي بالقاهرة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باستجابة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ على السماح بزيادة أعداد جماهير الأهلي إلى 50 ألف مشجع بمباراة الوداد في لقاء نهائي البطولة الأفريقية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «العامري فاروق أعلن بعدما أعلنا بكتير؛ السبق بتاعنا يعني، حضور 50 ألف من جمهور الأهلي بمباراة الوداد».

كما وجه موسى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بعد استجابتهم بالسماح للسعة الكاملة باستاد القاهرة.


 

أحمد موسى محمود توفيق وزير الداخلية وزير الشباب والرياضة الأهلى

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