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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزار الفارس يكشف مفاجأت مثيرة عن أزمة شائعة خطوبته من حورية فرغلى

الإعلامي نزار الفارس
الإعلامي نزار الفارس

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إن "اختيار حورية فرغلي لتصوير حلقة ضمن برنامجه كان على سبيل الصدفة"، مؤكدا على احترمه للفنانة حورية فرغلي وتقديرها لكن ما حدث منها في حقي لا يجوز.

وقال نزار الفارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تفاصيل، عبر فضائية ”صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل” أن “حورية فرغلي قالت انا محدش اتقدملي خالص بعد الحادثة فقولتلها تقبلي أكون خطيبك فقالت موافقة، مؤكدا أن خطوبته من حورية فرغلي كانت على سبيل الهزار”.

 

وتابع نزار الفارس، قائلا: أنني قمت بعمل حلقة مع الفنانة حورية فرغلي، وكانت على علم بتفاصيل الحلقة، خاصة انها ادعت أن اللقاء كان يتم “بكاميرات مستخبية”، وهذا غير حقيقي على الإطلاق، خاصة أن اللقاء تم بـ 3 كاميرات تليفزيونية.

مش زعلان من حورية فرغلي

وأضاف نزار الفارس أنه “أنا لم يوجه أي إساءة إلى المرأه المصرية، خاصة أن مصر بلدي الثاني، وأنا مش زعلان من حورية فرغلي".

نزار الفارس حورية فرغلي برنامج “تفاصيل الإعلامية “نهال طايل الفنانة حورية فرغلي

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