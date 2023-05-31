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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة وشيكة لأوكرانيا .. ضابط مخابرات أمريكي يوجه الإنذار الأخير لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد، فيليب جيرالدي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في المواجهة مع روسيا.

وقال جيرالدي: "أوكرانيا ليس لديها فرصة للفوز.. الجميع سيرحبون بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات جادة".

وأضاف أن “الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لإنهاء الصراع، وبدلا من ذلك تشجع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في استفزازاته”.

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وقال جيرالدي: “سيكون الخيار الأفضل للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التسوية السياسية للأزمة، تليها مناقشة القضايا الإقليمية”.

وأوضح: “مع ذلك، لا يزال البيت الأبيض يصر على دعم الجيش الأوكراني "حتى النهاية"، مما قد يؤدي إلى تصعيد خطير”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإجراء عملية خاصة وإزالة النازية عن أوكرانيا وضع فولوديمير زيلينسكي في طريق مسدود.

وقال ريتر: "عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على زيلينسكي اتخاذ قرار، لأن الغرب لن يمول مشروعًا غير مربح إلى الأبد. لقد بدأ بالفعل في الضغط على المفاوضات، والتي ستشمل بوضوح الاعتراف بالخسائر الإقليمية، والتي ستكون اغتيالًا سياسيًا بالنسبة له”.

وأضاف “أنا متأكد من أن موسكو لن تسمح بالحفاظ على أيديولوجية بانديرا في غرب أوكرانيا.. لهذا السبب، فإن أي اتفاقيات سلام ستشمل بالضرورة عملية نزع السلاح من المناطق، كما تحدث الرئيس الروسي”.

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