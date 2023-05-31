أمريكا زودت به أوكرانيا.. رصد أحد رجال الكارتل بالمكسيك يحمل صواريخ "جافلين"|فيديو

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام المكسيكية ووسائل التواصل الاجتماعي، رجلا من كارتل خليج المكسيك يحمل نظام صاروخي أمريكي مضاد للدبابات من طراز “جافلين” على كتفه، والذي تم توفيره مؤخرا على نطاق واسع لأوكرانيا.

في الفيديو، يحمل رجل يرتدي سترة مضادة للرصاص تحمل شعار لوس سكوربيونز، وهي خلية تابعة لكارتل خليج المكسيك، بندقية هجومية من طراز أيه كيه-47 وبندقية أمريكية من طراز إيه تي جي إم.

وزعمت وسائل الإعلام المكسيكية، أن الفيديو تم تصويره في 29 مايو على طريق سريع في ماتاموروس بولاية تاماوليباس بالمكسيك.

وكانت آخر مرة شوهد فيها نظام صاروخي أمريكي مضاد للدبابات من طراز “جافلين” في أيدي كارتيلات المكسيك في عام 2020، عندما تم استخدامه في مواجهة بين كارتلين.

وذكرت حكومة الولايات المتحدة، بعد التحقيق، أن الأسلحة المخصصة للاستخدام العسكري حصريا وقعت في أيدي المجرمين من خلال عضو سابق في الكونجرس من هندوراس.