الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالمؤبد و30 سنة على أسيرين فلسطينيين من سلفيت

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد و30 سنة على الأسيريين الفلسطينيين يحيى مرعي ويوسف عاصي من سلفيت.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسيرين بتنفيذ ما يعرف بعملية "أرئيل" التي وقعت في نهاية شهر أبريل لعام 2022 وأدت إلى مقتل حارس أمن المستوطنة.

ورغم إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" المسؤولية عن العملية لاحقًا، إلا أن سلطات الاحتلال أصرت على اعتقال الشابين.

واعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الشابين عاصي ومرعي من منزليهما بعد يوم من تنفيذ العملية.

وفي شهر يوليو من العام الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الأسيرين مدعومة بعشرات الآليات بينها جرافات عسكرية، وداهمت منزلي الأسيرين، وأجبرت عائلتيهما على الخروج منهما.

واستخدمت قوات الاحتلال الجرافات والمتفجرات في تدمير منزل عائلة الأسير يوسف عاصي المكون من طابقين ويقطنه 8 أفراد، فيما فجرت منزل عائلة الأسير يحيى مرعي المكون من 4 طوابق، وذلك في عملية استمرت أكثر من 7 ساعات.



ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.