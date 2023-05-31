البترول: إتاحة محافظ أورانچ كاش بمحطات بنزين التعاون

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن إتاحة محافظ أورانچ كاش بمحطات بنزين شركة التعاون للبترول، مع العديد من الخدمات الرقمية الأخرى.

وشهد المهندس ناصر شومان رئيس التعاون للبترول و المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورانج مصر للاتصالات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الشركتين في انشطة التحول الرقمي والخدمات الرقمية ، والتي تهدف لإتاحة شركة اورانج خدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول و اتاحة خدمات المحفظة الإلكترونية أورانج كاش في عدد من محطات تموين السيارات التابعة لشركة التعاون للبترول بمحافظتي القاهرة و الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي وذلك كمرحلة تجريبية .

وقع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف حمدان مدير عام التسويق بشركة التعاون للبترول ونويل شاتو نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج مصر .



وصرح المهندس ناصر شومان ان هذا التوقيع يأتي في اطار التزام الشركة بتطبيق إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في أنشطة التحول الرقمي والدعم التكنولوجي لمسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة ، مضيفا ان الشركة تهدف من خلاله الي استحداث خدمات رقمية جديدة بعدد من محطاتها في مناطق حيوية كمرحلة تجريبية بما ينعكس إيجابا في النهاية علي تعدد و جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال المحطات و تيسير استخدام الخدمات الرقمية .



وبهذه المناسبة، عبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانچ مصر عن فخره بالتعاون مع شركة عريقة مثل "محطات وقود التعاون للبترول CPC" والتي تمتلك أكثر من 1200 محطة بترول تغطي جميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف "ان استخدام المحافظ الإلكترونية في محطات البنزين يعكس رؤيتنا المستقبلية وتطلعنا إلى الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية رقمية تلبي احتياجات العملاء وتسهم في اثراء تجربتهم اليومية بطريقة أسهل وأسرع وأكثر كفاءة".