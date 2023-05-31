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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن اسماء أوائل الشهادة الاعدادية والبالغ عددهم 255 طالب وطالبة والحاصلين علي الدرجات النهائية 280 درجة.

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 ( الدور الأول )، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  والمكفوفين ١٠٠ % .

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أوائل الشهادة الإعدادية نتيجة شهادة إتمام الدراسة محافظ الجيزة مرحلة التعليم الأساسى الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية

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