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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إطلاق اسم الشهيد نقيب أحمد ياسر على مدرسة في كفر الشيخ

أحمد ياسر أبو أحمد
أحمد ياسر أبو أحمد

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، على إطلاق اسم الشهيد نقيب أحمد ياسر أبو أحمد، معاون مباحث كفر الشيخ، على مدرسة سيدي سالم الثانوية بنات؛ تقديراً وتخليداً لذاكره.

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تفاصيل استشهاد الرائد أحمد ياسر 

 استشهد الرائد أحمد ياسر توفيق أبو أحمد، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح الخامس والعشرين من يناير 2023، خلال مطاردة أمنية لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء قيام مأمورية برئاسة المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وبرفقته الرائد أحمد ياسر أبو أحمد، معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة، لتنفيذ قرار النيابة العامة في القضية رقم 833 لسنة 2023م، جنايات مركز كفر الشيخ «مخدرات»، بضبط وإحضار «م.م.ع» 23 سنة، عاطل، ويقيم قرية دفرية، وله معلومات جنائية، آخرها القضية 1968 لسنة 2021م، جنايات مركز قطور، الغربية «مخدرات».

 

وأثناء مداهمة القوة الأمنية لمنزل المتهم، بادر بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القوة الأمنية من سلاح ناري كان بحوزته، وتبادلت القوات إطلاق النيران صوبه، إلا أنه تمكن من الهرب، وأدى ذلك إلى إصابة الرائد أحمد ياسر برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإسعافه إلا أنه استشهد أثناء تلقيه الإسعافات الأولية متأثراً بإصابته.

 

تصفية المتهم عقب تبادل إطلاق النار مع الأمن 

على الفور، جرى تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح النارى المستخدم في الواقعة، وجرى إعداد مأمورية لملاحقة المتهم الهارب بالاشتراك وقوات الأمن المركزي، بعد أن وردت معلومات تفيد تواجده بناحية الزراعات بقرية كفر دفرية المجاورة للقرية محل سكنه.

وفور مشاهدته للقوات بادر بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القوات، فتبادلت القوات إطلاق النار صوبه لإسكات نيرانه، إلا أنه لم يتوقف عن إطلاق النار وأثناء التعامل حدثت إصابته التي أودت بحياته، وعثر معه على بندقية خرطوش «تركي الصنع»، تحمل أرقام 1329116 A و 15 طلقة، و5 فوارغ، وجرى التحفظ على السلاح الناري والذخيرة المضبوطة.

وفي موكب جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي قرية أبو أحمد التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ظهر الأربعاء -25 يناير الماضي- جثمان الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق أبو أحمد، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح الخامس والعشرين من يناير الجاري، على يد أحد الخارجين على القانون.

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