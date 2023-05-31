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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المجلس التنفيذي بكفر الشيخ يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد.

 

كما حضر اللقاء أعضاء مجلسي النواب، اللواء سعيد عمارة، والسيد شمس الدين، والدكتور محمد فوزي الرفاعي، والدكتورة مها عبدالعاطي، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب



ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 400 م2 الواقعة بحوض داير الناحية أمان جمعية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش، قلين لإقامة محطة صرف صحى.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تجديد عقد إيجار بدروم عمارة المشتل المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمساحة 523م2 المستغل حضانة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مع إضافة الأنشطة التي تخدم لغرض بما لا يضر بسلامة المبنى وقاطنيه، كما وافق على اتخاذ الإجراءات لتغيير وتسكين وقطعة الأرض ناحية الغباشى مركز البرلس بلطيم الى أملاك دولة خاصة.

 

كما وافق على تجديد قرارات التخصيص الخاصة ب 8 مكاتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مطوبس، مكتب بريد الجزيرة الخضراء، مكتب بريد بقرية البصراط، ومكتب لإقامة برية قرية الروس، ومكتب بريد بقرية الدقاينة، ومكتب بريد السيد البدوي، ومكتب بريد الروضة، ومكتب بريد القني، ومكتب بريد بقرية إبيانة.

كما وافق على إطلاق اسم الشهيد محمد عوض عبدالفتاح، على مدرسة إبراهيم الدسوقى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطوبس التعليمية للوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس، ووافق على إنشاء سجل مدنى فى المبنى القديم للوحدة المحلية لكفر مجر بمركز دسوق، وذلك لخدمة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات المنظمة لذلك.

ووافق على إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، على مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة سيدى سالم بمركز سيدى سالم، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد عطية المرسى غازى، على مدرسة الجزار للتعليم الاساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية الوحدة المحلية لقرية ابو بدوى مركز بيلا.

كما وافق على تغيير اسم مدرسة تعليم أساسى إلى منشية الزعفران تعليم أساسى التابعة لإدارة الحامول التعليمية الوحدة المحلية لقرية الزعفران لمركز ومدينة الحامول، ووافق على إطلاق اسم الشهيد صلاح محروس يوسف حجر، على مدرسة الفصل الواحد بقرية منية الأشراف مركز فوة التابعة لإدارة فوة التعليمية.

ووافق المجلس التنفيذى على إنشاء وحدة عبد المحسن نافع الصحية ليصبح إنشاء مركز طبى بمطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، ووافق على تخصيص مساحة 100م2، لإقامة مكتب بريد بقرية العلامية بمركز بيلا

كما وافق على تخصيص مساحة 393م2 بناحية عزبة راشد والصاوى التابعين للوحدة المحلية لقرية سنديون مركز فوه لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، ووافق على تخصيص مساحة 135م2 بقرية المنشلين التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش مملوكة للوحدة المحلية لإقامة مكتب بريد ووافق على تخصيص باقى المساحة بالطابق الأرضى والطوابق العلوية مجمع خدمات للصالح العام لأهالي قرية المنشلين.

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