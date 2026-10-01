حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة وتجريد الشوارع بالهرم

كثفت الأجهزة التنفيذية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برئاسة اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة؛ حملاتها الميدانية بنطاق حي الهرم، وذلك في إطار التوجيهات الدورية لمحافظة الجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة تحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وشملت الحملات الدفع بالمعدات والسيارات الحديثة وفرق العمالة الميدانية وسيارات النصف نقل لسرعة رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول.

وجاءت أبرز جهود الحملات فيما يلي:

-رفع مخلفات الرتش والتراكمات الصلبة: بشارع ترعة المريوطية، وشارع جمال عبد الناصر بمنطقة نزلة السمان.

-تطهير ورفع كفاءة المحاور الحيوية: تنفيذ أعمال نظافة وتجريد شاملة بشارع ونفق المنشية، وشارع كعبيش، وشارع عمرو بن العاص.

وجرت الأعمال تحت إشراف قطاع النظافة وقيادات الهيئة بحي الهرم لضمان انتظام سير العمل وإعادة المظهر الحضاري لشوارع الحي.