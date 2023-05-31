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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بـ مليار و700 مليون جنيه

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تمويل مشروعات الشباب بـ مليار جنيه 744 مليون لتوفير 31 ألفا و168 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية.

 

وقال المحافظ، إن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 14 ألفا و 46 مشروعا متنوعاً"، مشروعات صناعية وتجارية، وزراعية، وخدمية، ومهن حرة، بقيمة  مليار و 744 ألفا، و880 جنيها، تحت إشراف الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك بالديوان العام.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، لاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

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