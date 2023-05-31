أحمد موسى: مشاركة عربية كبيرة بـ حفل زفاف ولي العهد الأردني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدًا سيكون هناك مشاركة عربية كبيرة لـ حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله علي الأنسة رجوة آل سيف، موضحًا أن هذا الحفل سينقل من خلال جميع القنوات.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك عدد كبير من الملوك و الرؤساء، سيشاركون فى حفل الزفاف غدًا بالأردن.



ولفت إلى أن فى الأردن هناك شئ يتم اسمه حمام العريس، وأن أبن عم ولى العهد، الأمير عمر أبن فيصل، قام بتجهيز حمام العريس، وقاموا بالاحتفال به.



وعرض أحمد موسى، فيديو من حمام العريس للأمير الحسين ولى العهد الأردني قبل زفافه.



