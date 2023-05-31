طلاب جامعة بنها يتألقون في مسابقة إبداع 11

حقق طلاب جامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة مراكز متقدمة فى مسابقة «إبداع 11» في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وحصل طلاب جامعة بنها على المركز الأول فى مجال الغناء الفردى للطالبة أمانى رضا محمود بينما حصل الطالبة فاطمة عادل والطالب عمر خالد على المركز الثانى فى الكورال والطالب عمر الشبراوى على المركز الثالث فى مسابقة الطالب المثالى ، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين فى احتفالية كبرى بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات المشاركة في المهرجان، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها

من جانبه وجه الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة التهنئة إلى الطلاب الفائزين في المسابقة مؤكدًا أن ما حققه طلاب جامعة بنها فى مختلف الأنشطة الفنية والعلمية يؤكد للجميع تميزهم وقدرتهم على المنافسة والمشاركة الإيجابية في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.



وأكد الدكتور جمال سوسه حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن.



كما أشاد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية ، مضيفاً أن المسابقات المختلفة التي يشارك فيها طلاب الجامعة تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم.



جدير بالذكر أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية.