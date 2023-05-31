عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد سحبه طائرة بأسنانه.. وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يكرم الرجل الحديدى محمود عبدالحميد

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم بمقر ديوان مديرية الشباب والرياضة البطل الخارق للعادة ابن القليوبية كابتن محمود عبدالحميد الشهير بمحمود لا لا وذلك لتكريمه بعد استطاعته على سحب طائره وزنها 14طن بأسنانه ليحطم  الرقم القياسي السابق  ويستعد بتسجيله بموسوعه جينس للأرقام القياسية.

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتي طوخ وقليوب

مياه القليوبية تجرى مسحاً ميدانياً للارتقاء بالخدمات المقدمة

وخلال اللقاء أعرب الصبروط عن سعادته بوجود نموذج من النماذج الخارقة للعادة وللطبيعة وأن يكون ممثلا القليوبية ولمصر فى كافة المحافل ، وأكد الصبروط أن تكريم البطل الخارق يأتى وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتسليط الضوء على النماذج المشرفة  وتذليل كافة المعوقات ودعمهم لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.
يذكر أن محمود قام بسحب الطائرة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء طيار محمد منار وزير الطيران المدني،  بمطار القاهرة الدولى  ضمن العرض الاستعراضي   والخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب من طراز " سسنا " تابعة لإحدى شركات وزارة الطيران المدنى، بـ"أسنانه" من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ"محمود لالا" سحب الطائرة التى تزن 14 طنا و175 كيلو جرام  وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضع "الرباط" بين فكيه وسحب الطائرة لمسافة حوالي 6.20 متر تقريباً، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.
وعقب نجاح المحاولة أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح البطل المصري محمود عبد الحميد في المحاولة الأولية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز يضاف لسجل الإنجازات المصرية في الرياضة، مشيراً إلى أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة لتعطى رسالة للعالم أن مصر قادرة بفضل ابنائها الشباب على تحقيق الإنجازات.
وخلال لقائه بوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تقدم  البطل محمود عبد الحميد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، لجهودهما الكبيرة ومساعدته من خلال توفير وتجهيز كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجيل الرقم القياسي بموسوعة جينيس، معرباً عن سعادته أيضا بتكريمه من محافظته ومن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية .
وأشار محمود عبدالحميد أنه اكتشف قدرته الخارقة عن طريق الصدفة حين تعرض لحادث سيارة ولم يحدث له اى اعراض أو إصابات ، وأكثر من موقف مشابه ، الأمر الذى جعله يعرض نفسه على مختصين وأطباء وإجراء بعض 
التحاليل والفحوصات الطبيه التى أكدت تميزه بقوة اصليه استثنائية ، واشتهر محمود 
عبدالحميد يأكل الزجاج واللحوم الغير مطهية وشد ودفع السيارات الثقيله وحاملات السيارات .
يذكر أن البطل الخارق محمود عبدالحميد يستعد للمشاركة فى تمثيل مصر  على مستوى العالم فى شد حاملات  واربع اتوبيسات كما يستعد للسفر لدولة الإمارات للمشاركة فى مسابقات تحطيم الرقم القياسي

القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة ديوان مديرية الشباب والرياضة النماذج الخارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مؤشرات النجاح مرتفعة.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتي طوخ وقليوب

محافظ القليوبية: توريد أكثر من 86 ألف طن قمح حتى الآن

مياه القليوبية تجرى مسحاً ميدانياً للارتقاء بالخدمات المقدمة

ترشيحاتنا

نائبة حزب مصر الحديثة: قضية التعليم مركزية وتتطلب دراسة متكاملة

روسيا تكشف حقيقة نشر وحدات عسكرية على أراضي زابورويجيا

إدراج ملعب ترامب للجولف على القائمة السوداء في بريطانيا.. تفاصيل

صرف 30 ألف جنيه إغاثة لكل أسرة متضررة من حريق محال كوم أمبو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

صندوق النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

بطيخ ياباني على شكل هرم يثير الجدل .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ