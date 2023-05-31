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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد عيان يروي تفاصيل حريق ضخم في السوق التجارية بكوم أمبو بأسوان|فيديو

حريق أسوان
حريق أسوان

‏قال جمال مصطفى محمود شاهد عيان على الحريق الضخم الذي التهم 18 محلاً تجاريا في السوق التجارية بمدينة كوم أمبو بأسوان، أنه يسكن في نفس العقار الذي حدث به الحريق وفي حوالي الساعة 9 صباحا سمع صراخاً في الشارع وعندما خرج إلى شرفة المنزل اكتشف أن النيران تلتهم العقار حتى وصلت النيران إلى سطح المنزل.

 

وتابع مصطفى محمود خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن النار انتقلت إلى المحال المجاورة، وأنهم حارة متفرعة من شارع بورسعيد في أسوان وهو الشارع الرئيسي، وأن المحلات للأسف هي عبارة عن أكشاك خشبية وذلك سهل بشكل كبير في انتقال النيران بسرعة بين المحلات.

 

تكرار الحادث 3 مرات

 

وأضاف أن هذا الأمر قد حدث مرتين سابقا نفس الحريق منذ 10 سنوات وأيضًا حدث في شهر فبراير من العام الماضي وهذه المرة الثالثة أن يحدث حريق بهذا الحجم في نفس الشارع.

 وأكد الإعلامي شريف عامر أن هناك خطوات تتم لنقل المحلات في مكان آخر أو إعادة تأهيل هذه المحلات بحيث لا يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث.

أسوان جمال مصطفى محمود شريف عامر مدينة كوم أمبو بورسعيد

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