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رئيس التحرير
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ديني

تسهيلا على أهل القرآن .. لجنة لمقابلة المتقدمين للعمل محفظين برواق الأزهر بالأقصر

صدى البلد

تفقد اليوم الأربعاء الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، مقرات اختبارات التخلف للمتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر والفروع الخارجية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على سير عملية الاختبارات بالفروع الخارجية، ولمدة يوما واحدا لكل مقر من المقرات الأربعة: "الأقصر وأسيوط والإسكندرية والقاهرة".

ولفت المشرف العام على الأروقة، إلى أن الإدارة العامة للجامع الأزهر عقدت المقابلات الشخصية للمتقدمين بالجامع الأزهر على مدار هذا الأسبوع، وتيسيرا على المتقدمين من محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، تم عقد المقابلات الشخصية اليوم بمقر محافظة الأقصر بدلا من الانتقال لمحافظة القاهرة.

من جهته، أوضح د.هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات بدأت في مستهل الشهر الجاري بأربعة مقرات وذلك تيسيرًا على الممتَحَنين حيث شهد مقر الأقصر، اختبار المتقدمين من محافظات "الأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا"، ومقر اختبارات أسيوط، ضم محافظات "أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد"، ومقر اختبارات الإسكندرية، شمل محافظات:" الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ"، لتنتهي بمقر اختبارات الجامع الأزهر والذي شمل باقي محافظات الجمهورية.

ولفت د.عودة، إلى أنه تم الإعلان عبر صفحة الجامع الأزهر على صفحته الرسمية في شهر مارس الماضي، عن حاجته لمحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وباقي فروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية، كما أضاف أن الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، من أجل اختيار أفضل الكوادر العلمية المدربة للعمل بالرواق الأزهري.

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