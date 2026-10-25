قمة كندية - أوروبية في مونتريال لدفع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

تستضيف مدينة مونتريال الكندية قمة كندا- الاتحاد الأوروبي في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر لدفع شراكة طموحة جديدة بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان صادر عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه على مدى العام والنصف الماضي، عملت كندا والاتحاد الأوروبي بسرعة وعزم لصياغة شراكة طموحة جديدة. شراكة تستفيد من نقاط القوة المكملة لدى الجانبين وتقدم قدراً أكبر من اليقين والأمن والازدهار على كلا جانبي المحيط الأطلسي.

وأوضح البيان أن الفرصة واضحة فالاتحاد الأوروبي يجلب قوة السوق، وعمق البحوث، والقوة التصنيعية. وتجلب كندا الطاقة الوفيرة والمعادن الحيوية والإمكانيات ذات المستوى العالمي في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والكم، وواحداً من أقوى الأنظمة المصرفية في العالم.

وتابع البيان أنه خلال القمة، سيعمل رئيس الوزراء كارني مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتحويل هذه القوى المكملة إلى فوائد ملموسة لشعوبنا.

وأضاف: سنقدم المزيد من الخيارات والتكاليف المنخفضة للمستهلكين، وأسواق تصدير جديدة للشركات، وفرصاً أكبر للشباب للعيش والعمل والدراسة حيثما يريدون- في كندا أو في الاتحاد الأوروبي".

وستبني القمة على الزخم المكتسب منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية المستقبلية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وكندا وشراكة الأمن والدفاع في العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت كندا أول دولة غير أوروبية تنضم إلى مبادرة "سيف" التابعة للاتحاد الأوروبي، ما يفتح المجال أمام فرص بمئات الملايين من الدولارات وإمكانية الوصول إلى الأسواق لقطاعات الدفاع والشركات والعمال الكنديين.