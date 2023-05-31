كريستو يطرد مدافعًا .. البرازيل تكتسح تونس وتقصيها من مونديال الشباب

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب المقامة بالأرجنتين، بعد فوزه العريض على تونس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16.

أهداف منتخب البرازيل تتابع على تسجيلها ماركوس ليوناردو، أندري سانتوس بواقع هدفين وماتيوس مارتينيز، ليقودوا بلادهم للعبور لدور الثمانية.

وجاء هدف تونس الوحيد عن طريق محمود غربال في أخر دقائق المباراة، لكنه لم يمنع بلاده من الإقصاء.

وشارك محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس في المباراة، وتسبب في طرد مدافع البرازيل روبرت رينان بالبطاقة الحمراء في آخر دقائق الشوط الأول، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 82.

كما ساهم كريستو في تسجيل هدفًا لمنتخب تونس في الدقيقة 77 عن طريق راقي العواني، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.