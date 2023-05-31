إحباط تهريب صفقة مخدرات بـ44 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين بالبحر الأحمر

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر قدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه، ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو، من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي تمهيدًا لترويجها على عملائهما داخل البلاد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان وجود تلك العناصر بأحد المدقات الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحر الأحمر حال استقلالهما سيارة ربع نقل بالمنطقة المشار إليها ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات وأسفر التعامل عن مصرعهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 5205 طربة لمخدر الحشيش وزنها 520،500 كيلو جرام و153 لفافة لمخدر الهيدرو وزنها 260 كيلو جرام وبندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار ونظارة ميدانية ومبلغ مالي و7 هواتف محمولة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ44،200،000 تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.