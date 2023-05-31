بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، نقلا عن مسؤول فرنسي، بأن فرنسا أكدت أن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا لا ينبغي أن تستخدم لشن هجمات على روسيا.

وقالت “بلومبرج”، نقلا عن مسؤول فرنسي، “لا ينبغي استخدام المساعدة العسكرية الفرنسية لشن هجمات ضد روسيا".

ومع ذلك، أشار المسؤول إلي انه “لا يمكن لباريس أن تملي على كييف كيفية القيام بعمليات عسكرية بمفردها”.

ووفقا لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين، فإن حلفاء أوكرانيا، لا يناقشون مسألة ضربات كييف على أراضي روسيا، لأنها تسبب خلافات.

بدوره، قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن ما يحدث في روسيا "يصعب تقييمه”.

وأضاف هافيستو: "نهجنا عندما نعطي أوكرانيا أسلحة هو منحها الفرصة للدفاع عن أراضيها".