نهاية حلم زيلينسكي.. ضابط بالجيش الأمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا الكارثي

قال الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، اليوم الأربعاء، إن الدعم المقدم من دول الغرب لن يكون قادرا على تغيير حقيقة أن أوكرانيا ستخسر الحرب.

وكتب درافن، في تغريدة على “تويتر” ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول مراجعة الغرب للدعم المقدم لأوكرانيا، أن "الحقيقة هي أنه بصرف النظر عن مليارات الدولارات وحياة عدد لا يحصى من الأوكرانيين المهدرة، أوكرانيا ستخسر الحرب.. إنه مثل قول ما إذا كنت تتوقع شروق الشمس غدا أم لا.. لا يهم إذا كان الغرب يدعم أوكرانيا في هذه المرحلة”.

وأضاف أن “الوضع حول أوكرانيا في المستقبل سيكون درسا للولايات المتحدة وحلفائها.. ستدرك هذه الدول أنها ليست قوية كما كانت تعتقد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الدول الغربية يجب أن تعيد النظر في دعم أوكرانيا، متوقعا نشوب صراع طويل الأمد.

وقال ماكرون، في منتدى “جلوبسك” الأمني ​​في براتيسلافا، إنه “إذا فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم المضاد، فإن الغرب سيعيد النظر في المساعدة العسكرية”.

وحث ماكرون على أنه "من الضروري مساعدة سلطات كييف بكل الوسائل من أجل هجوم مضاد فعال. يجب علينا زيادة هذا الدعم".

من جانبه، قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد، فيليب جيرالدي، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في المواجهة مع روسيا.

وقال جيرالدي: "أوكرانيا ليس لديها فرصة للفوز.. الجميع سيرحبون بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات جادة".

وأضاف أن “الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لإنهاء الصراع، وبدلا من ذلك تشجع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في استفزازاته”.