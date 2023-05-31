عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية حلم زيلينسكي.. ضابط بالجيش الأمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا الكارثي

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

قال الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، اليوم الأربعاء، إن الدعم المقدم من دول الغرب لن يكون قادرا على تغيير حقيقة أن أوكرانيا ستخسر الحرب.

وكتب درافن، في تغريدة على “تويتر” ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول مراجعة الغرب للدعم المقدم لأوكرانيا، أن "الحقيقة هي أنه بصرف النظر عن مليارات الدولارات وحياة عدد لا يحصى من الأوكرانيين المهدرة، أوكرانيا ستخسر الحرب.. إنه مثل قول ما إذا كنت تتوقع شروق الشمس غدا أم لا.. لا يهم إذا كان الغرب يدعم أوكرانيا في هذه المرحلة”.

وأضاف أن “الوضع حول أوكرانيا في المستقبل سيكون درسا للولايات المتحدة وحلفائها.. ستدرك هذه الدول أنها ليست قوية كما كانت تعتقد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الدول الغربية يجب أن تعيد النظر في دعم أوكرانيا، متوقعا نشوب صراع طويل الأمد.

وقال ماكرون، في منتدى “جلوبسك” الأمني ​​في براتيسلافا، إنه “إذا فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم المضاد، فإن الغرب سيعيد النظر في المساعدة العسكرية”.

وحث ماكرون على أنه "من الضروري مساعدة سلطات كييف بكل الوسائل من أجل هجوم مضاد فعال. يجب علينا زيادة هذا الدعم".

من جانبه، قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد، فيليب جيرالدي، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في المواجهة مع روسيا.

مفاجئ.. البيت الأبيض يكشف عن رد زيلينسكي على ضرب أوكرانيا لأراضي روسيا

انضمام أوكرانيا.. زيلينسكي يضع شرطاً صادماً لمشاركته في قمة حلف الناتو

وقال جيرالدي: "أوكرانيا ليس لديها فرصة للفوز.. الجميع سيرحبون بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات جادة".

وأضاف أن “الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لإنهاء الصراع، وبدلا من ذلك تشجع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في استفزازاته”.

الجيش الأمريكي الغرب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

موضوعات متعلقة

مفاجئ.. البيت الأبيض يكشف عن رد زيلينسكي على ضرب أوكرانيا لأراضي روسيا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

رسميًا .. إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة لـ السعودية

قرار عاجل من السودان بتمديد إغلاق مجاله الجوي حتى منتصف يونيو

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية بسبب الدولار

هزيمة وشيكة لأوكرانيا .. ضابط مخابرات أمريكي يوجه الإنذار الأخير لـ زيلينسكي

أمريكا زودت به أوكرانيا.. رصد أحد رجال الكارتل بالمكسيك يحمل صواريخ "جافلين"|فيديو

حرب عالمية ثالثة .. إعلان عاجل في أمريكا بسبب روسيا

ترشيحاتنا

موافقة مبدئية على إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم.. ونواب: يطوّر المنظومة ويلائم متطلبات سوق العمل

70 ألف طفل مدخن بمصر.. جمال شعبان يعلن كارثة على الهواء|فيديو

إحباط تهريب صفقة مخدرات بـ44 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين بالبحر الأحمر

سماع دوي انفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية| ماذا يحدث؟

تأجيل قروض المزارعين | طلب علني من نقيب الفلاحين بسبب المانجو

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

أحمد العوضي يأكلها بدمائها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ