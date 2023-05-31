انضمام أوكرانيا.. زيلينسكي يضع شرطاً صادماً لمشاركته في قمة حلف الناتو

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أوضح لقادة دول الناتو أنه لن يحضر قمة يوليو في فيلنيوس ما لم يتم تقديم خارطة طريق لانضمام كييف إلى الحلف.

وقالت “فاينانشال تايمز”: “أوضح زيلينسكي لقادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” أنه لن يحضر قمة فيلنيوس بدون ضمانات أمنية محددة وخارطة طريق للانضمام إلى الحلف".

وكانت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قد أفادت في وقت سابق، بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اختلفوا حول الوعود التي يجب تقديمها لـ أوكرانيا خلال قمة يوليو في فيلنيوس.

وقالت “بوليتيكو”، “ينقسم أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” حاليًا حول كيفية الاستجابة لتطلعات أوكرانيا في فيلنيوس”.

وأشارت إلي أن “دول أوروبا الشرقية تؤيد السماح لـ أوكرانيا بمعرفة أنها تتجه نحو الانضمام إلى التحالف.. ولكن نظراءهم في أوروبا الغربية يعتقدون أن المناقشات الجادة حول العضوية يجب أن تتم بعد نهاية الحرب في أوكرانيا”.

وأوضحت “بوليتيكو” أن “الأفكار المطروحة للاستجابة لتطلعات أوكرانيا تراوحت من اعتماد إعلان بشأن أوكرانيا في القمة إلى إنشاء مجلس جديد لأوكرانيا والناتو”.