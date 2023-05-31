نشرة الحوادث .. حواوشي من لحوم الأحصنة بالطالبية.. زوجة تكتشف مفاجأة صادمة

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة كان أبرزها تفاصيل مروعة رواها أهالي الطالبية حول سقوط جزار الأحصنة وحكاية سيدة تعاني خيانة زوجها مع 25 سيدة وحبس مدير أعمال هيفاء وهبي وغيرها.

روى أهالي شارع عز الدين عمر بمنطقة الطالبية، تفاصيل اكتشافهم كارثة بذبح جزار "أحصنة" داخل محله لمدة قاربت على سنتين وإيهام اهالي المنطقة بعمل عروض وتخفيض اسعار اللحوم من أجل "الغلابة" وحتى يتقن الدور كان يحضر "أبقارا" ويصورها أمام المحل لاكتساب الثقة.

شك المرأة في زواج زوجها من أخرى يمكن التأكد منه بخظوات بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر قدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه، ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد بتخفيف عقوبة مدير أعمال هيفاء وهبي، محمد وزيري إلى الحبس عامين في اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، وبراءته من اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي، في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، المقيدة برقم 3587 لسنة 2021 جنح مستأنف الشيخ زايد.

10 سنوات مرت على زواج هدير من زوجها تامر.. لم ينكشف لها خلالها من تصرفاته أي تغيرات، كما أن منزلهم الصغير كان ممتلئا بالهدوء لا تشوبه المشاكل، حتى اكتشفت هدير بمحض الصدفة خيانة زوجها لها وعلمت بأنه على علاقة بـ 25 سيدة ما بين أصدقاء وأحباب، من خلال خطأ وقع فيه الزوج، وواجهته بأفعاله طالبة منه الطلاق إلا أنه قرر أمامها بارتكابه الأفعال وعدم رغبته في طلاقها فقررت الذهاب لـ محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع منه.