براءة مدير أعمال هيفاء وهبي من النصب عليها | صور

قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد بتخفيف عقوبة مدير أعمال هيفاء وهبي، محمد وزيري إلى الحبس عامين في اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، وبراءته من اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي، في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، المقيدة برقم 3587 لسنة 2021 جنح مستأنف الشيخ زايد.

تفاصيل اتهام هيفاء وهبي لمدير أعمالها

وكان محامي الفنانة هيفاء وهبى تقدم ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها، وعاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

هيفاء وهبي

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، أحالت القضية المتهم فيها محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالنصب للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، وإعداد تقرير بحصر أمواله وممتلكاته لمعرفة الأموال التي تم إختلاسها وسرقتها من الفنانة، كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.

السجن 5 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبي

وأوضح دفاع هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه وأكدت الشهود والتقارير والمستندات التي قدمها للنيابة النصب على الفنانة بمبلغ 63 مليون جنيه.

هيفاء وهبي

كما حرر ياسر قنطوش محامى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محضرا جديدا ، ضد مدير أعمالها السابق محمد الوزيري برقم 3666 لسنه ٢٠٢٠ اداري الدقي يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه (4 ملايين دولار)، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر من النزاع القضائي بين الطرفين.

هيفاء وهبي

وكان وزيري، زعم أمام النيابة، بأنه تزوج من هيفاء وهبي، بموجب عقد زواج عرفي في مارس 2017، وهو الأمر الذي نفته المطربة اللبنانية، وقال إنه ظل من وقتها مسؤولًا عن أعمالها كافة، لكن سرعان ما وقعت خلافات بينهما بعد نحو عامين.