فلسطين تشكر مصر والسعودية والأردن وسوريا على إجلاء رعاياها من السودان

وجهت فلسطين،اليوم الأربعاء، الشكر لمصر، والسعودية، والأردن، وسوريا، على جميع التسهيلات التي قدموها من إجلاء الرعايا الفلسطينيين في السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أنه تم إجلاء المجموعة الأخيرة من الرعايا الفلسطينيين في السودان، عبر معبر ارقين باتجاه قطاع غزة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، إن "دفعة جديدة من أبناء شعبنا الذين كانوا في السودان وصلوا، مساء اليوم الأربعاء، معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية وعددهم 11 مواطنا".

وأضاف "استقبلهم على المعبر من الجهة المصرية فريق سفارة دولة فلسطين في القاهرة، وقدموا لهم جميع المساعدة الممكنة بما في ذلك الحافلات لنقلهم مباشرة إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة".

وأوضح الديك أن "هذه آخر مجموعة تتمكن من السفر عبر معبر ارقين باتجاه قطاع غزة، وأن أي مواطن يرغب بالخروج من السودان عليه أن يتوجه إلى بورتسودان ويقوم بالحجز على الطائرة باتجاه جدة، ومنها إلى مطار القاهرة الدولي فقط لا غير وعلى نفقته الشخصية".

وأكد "تم الانتهاء من إجلاء المجموعات وتأمين وصولهم إلى ذويهم في الوطن، في حين تواصل العمل على تأمين من تبقى من أبناء جاليتنا حملة الوثائق السورية إلى سوريا وهم 40 مواطنا بعد أن تم نقل 3 مجموعات منهم".

وأشار إلى " أن خلية الأزمة في وزارة الخارجية وسفارة دولة فلسطين لدى السودان تواصل متابعة أوضاع أبناء شعبنا الذين قرروا البقاء في السودان، وتقدم لهم أي عون أو مساعدة مستطاعة للاطمئنان على سلامتهم ومعيشتهم وأوضاعهم بمن فيهم طلبة الطب الذي هم على أبواب التخرج".