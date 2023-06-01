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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات تعالج التهابات المسالك البولية.. تعرف على فوائدها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأعشاب التي قد تكون مفيدة في التخفيف من التهابات المسالك البولية:


·الشاي الأخضر للتخفيف من التهاب المسالك البولية يحتوي الشاي الأخضر على مركباتٍ ذات خصائص مضادةٍ للميكروبات، وخاصّة بكتيريا الإشريكية القولونية .
·البابونج للتخفيف من التهاب المسالك البولية يُعدّ البابونج أحد الأعشاب التي قد تستخدم للحماية من التهابات المسالك البولية.
·عشبة عنب الدب فوائد عشبة عنب الدب لالتهاب المسالك البولية عشبة عنب الدب هي واحدة من النباتات المفيدة لالتهابات المسالك البولية، وتنبت هذه العشبة في المناخات الشمالية الباردة، بزهورٍ حمراء، وثمارٍ حمراء تُشبه التوت، وأمّا الأوراق فتمثل الجزء المُستخدم في الخلطات العشبية.
· الثوم يمتلك الثوم تأثيرًا مضادًا للبكتيريا، لذلك يمكن استخدامه في التخفيف من حالات التهاب المسالك البولية، والتي تعدّ شائعة بين النساء.
· فوائد البقدونس لالتهاب المسالك البولية أنّ استهلاك البقدونس قد يكون له دورٌ إيجابي في التخفيف من التهابات المسالك البولية، وذلك لامتلاكه خصائص مضادة للميكروبات.

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